João Fonseca elege maiores lendas do futebol brasileiro e 'esquece' Pelé

João Fonseca participou de um desafio proposto pela ATP (Associação de Tenistas Profissionais) em que precisou escolher as cinco maiores lendas do futebol brasileiro.

O que aconteceu

O vídeo com o 'ranking às cegas' foi divulgado pela ATP e contou com a participação de outros tenistas do circuito (veja mais abaixo), como o alemão Alexander Zverev, número 2 do ranking e principal atração do Rio Open.

A brincadeira era escolher as posições, de 1 a 5, de cinco dos maiores nomes da história do futebol brasileiro: Pelé, Neymar, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos. Os nomes iam surgindo e cabia a cada tenista colocá-los nas posições de suas preferências.