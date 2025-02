Del Potro elogia Fonseca e cita impaciência latina: 'Te amam ou te odeiam'

O que mais ele falou?

João Fonseca: "Ele me parece espetacular. Atualmente, ele faz um grande jogo, com muito potencial. É incrível a velocidade de sua evolução. Em pouco tempo, ele vai superando barreiras e crescendo em seu jogo, fisicamente e também no ranking".

Eliminação precoce de Fonseca no Rio Open: "Acredito que, para ele, jogar o Rio Open era muito especial. Ele vinha do título. Seguramente estava cansado, emocional e fisicamente. Teve toda a pressão e isso vai queimando energia. Ele só tem 18 anos".

Pode ganhar um Grand Slam: "Ele pode ser o próximo latino-americano a ganhar um Grand Slam. Com Fonseca e os argentinos, o tênis sul-americano pode voltar a ter peso mundial. Ele vai carregar a bandeira da América do Sul e a ATP vai olhar melhor para o nosso tênis. Não há lugar no mundo em que os fãs vibram tanto como acontece no Brasil, na Argentina e no Chile. Somos loucos por tênis".