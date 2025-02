Confederação avança para começar as obras do novo CT do basquete brasileiro

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) vai assinar, no próximo dia 11, a parceria com a Firjan para a autorização do começo das obras de reforma do Ginásio da Firjan Sesi Esportivo Frederico Sichel, que fica em Nova Friburgo, Rio de Janeiro.

O que aconteceu

O complexo esportivo vai se tornar o Centro de Excelência do Basquete Brasileiro. Serão investidos R$ 6,5 milhões na primeira etapa das obras.

O local será utilizado para treinos das seleções e jogos das equipes nacionais de base. Há a possibilidade de receber partidas da seleção adulta também.