Monteiro perde, e Brasil não tem mais representante nas simples do Rio Open

Ainda não será desta vez que o Brasil terá um campeão nas simples do Rio Open. Em jogo que ultrapassou às 2h da madrugada, Thiago Monteiro perdeu por 2 sets a 1 para o taiwanês Chun-Hsin Tseng, parciais de 6/7 (4), 6/3 e 7/6 (4), e deu adeus ao torneio nas oitavas de final. Com a derrota no tie-brake, não há mais brasileiros no torneio individual do Rio de Janeiro.

Quartas de final - Tseng agora enfrentará o argentino Sebástian Baez, atual campeão do Rio Open e número 31 do ranking mundial.

Mais de 9 horas - A noite desta quarta-feira (19) no Rio Open teve uma duração de mais de nove horas de tênis somando as três partidas da quadra principal. Só a de Monteiro durou 3h20.