Tenista brasileiro pego no doping após comer carne na Colômbia é absolvido

A ITIA, então, suspendeu provisoriamente Nicolas em 12 de agosto do ano passado. Durante seis meses, o atleta e sua defesa, liderada pelo advogado Pedro Fida, apresentaram uma série de documentos e testemunhas que evidenciaram a contaminação cruzada.

"Estava na Europa quando recebi o resultado. Quando eu comecei a ler, não acreditei. Obviamente, lá explicada que era na Colômbia. Então, eu comecei a lembrar, porque o supervisor do torneio mandou um e-mail para os jogadores no meio da semana falando sobre esse alerta das carnes. Só que já estava lá desde sábado, então já tinha comido carne várias vezes. Inclusive até meus amigos deram sorte de não fazer o teste na semana", relembrou Nicolas.

Durante a participação na competição sediada na Colômbia, Nicolas ingeriu carne bovina em um restaurante tipo fast food que comprava o alimento com um fornecedor colombiano. Além disso, a equipe de especialistas e advogados apresentou outros casos semelhantes ao do brasileiro, de atletas que foram pegos no doping - também com boldenona - após consumirem carne na colombiana.

"Em momento algum, até que o Nicolas tivesse a amostra dele coletada, ele ou qualquer outro atleta tinha sido notificado ou informado do risco de boldenona na carne bovina. Isso aconteceu depois da coleta do Nicolas, à noite, e nem foi um aviso para a substância boldenona, foi para a substância clembuterol, ou seja, os organizadores do evento sequer incluíram a boldenona nesse comunicado, apesar dos casos que já haviam acontecido não só no tênis, mas em outras modalidades", disse Pedro Fida, advogado de direito desportivo, do escritório Fida Associados.

"Hoje, historicamente, já se somam mais de 30 casos na Colômbia envolvendo atletas colombianos e atletas estrangeiros das mais diversas modalidades. Conseguimos comprovar com sucesso que a carne consumida por diversas vezes pelo Nicolas só utilizava carne de origem colombiana. Com isso, juntamente com uma série de estudos do governo colombiano e estudos conduzidos pela própria Wada, constatou-se que havia, sim, o risco de contaminação da carne bovina colombiana por boldenona", completou o advogado especialista na defesa de casos de doping.

Pedro Fida liderou casos como o de Paolo Guerrero, Thomaz Bellucci, Marcelo Demoliner, Alecsandro, entre muitos outros atletas.