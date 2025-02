Ex-técnico de Guga vê João Fonseca com potencial para ser número 1 do mundo

Esse João é um menino com os pés no chão, uma coisa muito bacana. O João, já com 18 anos, tem uma resiliência mental muito boa. Isso ele foi formando na carreira dele. Foi o que fez do Guga número 1 do mundo, chegar a ter todos os títulos que ele teve.

A carreira dele está consolidada. Já é top 100, top 70. No segundo semestre deve ser top 50. Daqui para frente é manter o trabalho. Não mudar. Não desviar quando perder.

João Fonseca chegou ao 68º lugar do ranking depois do título do ATP 250 de Buenos Aires, mas perderá algumas colocações devido à eliminação precoce no Rio Open -ele foi derrotado logo na primeira rodada pelo francês Alexandre Müller. Ele deve ficar, pelo menos, com a 76ª posição. A nova lista será atualizada na próxima segunda-feira (24).

O que mais ele disse

Pontos fortes do João. "É um menino completo. Não tem buracos. Está bem formado, saca bem, boa esquerda, boa direita. Como eu falei, a resiliência mental dele é muito boa. Ele enxerga o jogo, já consegue isso. Ele fez uma formação muito boa. Ele fez uma formação aqui no Brasil, já foi pra Europa, ficou um tempo na Europa. É o processo que fiz com o Guga. Ele se formou praticamente na Europa. E aí tu ganha esse upgrade jogando lá fora".

Mais semelhanças com Guga. "Ele está no caminho perfeito. Ele está jogando num nível muito alto. Acabou de ganhar em Buenos Aires depois de 24 anos. O último ATP Tour em Buenos Aires, quem ganhou foi o Guga. Então, eu fiquei muito feliz. Eu acertei. Meus treinadores perguntaram para mim quem vai ganhar o torneio, e eu disse: 'O João Fonseca'."