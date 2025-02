Folga e quadra nova: os planos de João Fonseca após derrota no Rio Open

O dia seguinte à eliminação de João Fonseca do Rio Open foi leve para o carioca de 18 anos. Depois de deixar o Jockey Club Brasileiro, após conceder a entrevista pós-jogo obrigatória, o número 1 do Brasil voltou direto para sua casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro, depois da meia-noite.

Sem precisar treinar, Fonseca acordou por volta de meio-dia e veio ao Jockey à tarde para cumprir alguns compromissos. Entre eles, assinou peças publicitárias da ATP e deu uma entrevista a um podcast. Voltou para casa cedo e só deve retornar ao Jockey mais para o fim de semana para bater uma bola com os atletas do Wheelchair Tennis Elite, o torneio de tênis em cadeira de rodas disputado nesta semana.

A quinta-feira é de folga para Fonseca, que volta aos treinos na sexta-feira, ainda aqui no Rio de Janeiro, mas já em quadra dura, piso de seus próximos torneios no circuito mundial. O calendário do carioca agora tem o Masters 1000 de Indian Wells, a partir de 5 de março, e o Masters 1000 de Miami, que começa em 19 do mesmo mês.