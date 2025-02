Onde vai passar Real Madrid x Manchester City? Como assistir ao vivo

Real Madrid e Manchester City medem forças hoje (19), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League.

Onde assistir? Max (streaming) transmite o jogo ao vivo.

Com a vitória por 3 a 2 na ida, os espanhóis têm a vantagem do empate para avançar à próxima fase. O City precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a vaga no tempo normal. Caso vença por um gol, a decisão irá para a prorrogação.