Medina, Huck e jogadores de Fla e Flu sofrem em derrota de João Fonseca

A estreia de João Fonseca no Rio Open, nesta terça-feira (18), atraiu diversas celebridades na quadra Guga Kuerten, a principal do torneio. O surfista Gabriel Medina, o apresentador Luciano Huck, os rubro-negros Filipe Luís e Léo Ortiz e os tricolores Thiago Silva e Marcão acompanharam de perto e sofreram com a derrota do jovem tenista brasileiro para o francês Alexandre Müller por 6/1 e 7/6 (4).

O que aconteceu

Gabriel Medina e Luciano Huck ocupavam o mesmo box no local. Eles estavam na lateral da quadra e cada um torceu ao seu modo. O surfista esboçou mais reações, ficou bastante atento aos movimentos e expressões dos dois atletas e por muitas vezes aplaudiu Fonseca na tentativa de animá-lo. Ele também teve seu nome anunciado pelo locutor e foi filmado pela transmissão oficial do evento, aparecendo no telão. Já o apresentador se mostrou mais contido.

Os flamenguistas Filipe Luís e Léo Ortiz demonstraram tensão com a partida. O treinador, aliás, é fã de tênis, já havia marcado presença no Rio Open no dia anterior, nas edições passadas e, no jogo de Alexander Zverev, presenteou o alemão com uma camisa personalizada do Flamengo.