Fonseca admite que nervosismo o abalou em derrota: 'Não consegui enfrentar'

O jovem, porém, negou que tenha jogado no sacrifício nesta terça-feira (18). Segundo ele, sua situação física estava 100%:

Eu consegui fazer duas boas noites de sono, consegui descansar bem e de dor estou zerado também. Acho que hoje não teve nada a ver com o físico, foi mais de minha parte mesmo

João Fonseca

O que mais ele falou?

A partida: "No primeiro game eu tive um break point e, se eu tivesse quebrado, o jogo poderia ter sido diferente. Eu poderia ter me soltado um pouco mais. Mas assim, acho que a diferença do primeiro para o segundo set foi o nervosismo. Fui baixando um pouco os nervos e conseguindo me soltar, conseguindo soltar o ar, mexer mais as pernas, ser um pouco mais sólido, mas infelizmente era tarde demais. Fui jogando um bom jogo, mas na verdade eu não consegui tirar o melhor dele. Acho que isso foi a frustração de hoje".

Apoio dos brasileiros: "Bom, é uma honra. Acho que a gente está na profissão para poder ajudar as outras pessoas. Estou ajudando pessoas, inspirando pessoas a jogarem tênis, a estarem mais presentes no esporte, a ajudar o Brasil a ser um país legal, um país que seja do esporte novamente, e é o que eu tenho tentado, trabalhado. Não foi do jeito que todos nós esperávamos, mas só tenho a agradecer o carinho de toda a torcida e todo o povo brasileiro por ter me apoiado nesses dias aqui no Rio Open. É triste não estar podendo fazer mais um jogo com o melhor público do mundo, mas é seguir trabalhando para que eu consiga. Temos que ter mais momentos como esse no ano que vem e seguir inspirando cada vez mais pessoas a jogarem tênis, a assistirem ao tênis e a ajudarem o Brasil a evoluir".