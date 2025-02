Além de stalker: tênis feminino já teve nº 1 esfaqueada por fã de rival

Autor do crime, Gunter Parche era um grande fã de Steffi Graf, principal rival de Seles. Ele teria admitido que queria evitar que Monica Seles continuasse jogando em alto nível, para que assim Graf voltasse ao top 1 no ranking. À época, as duas tenistas se dividiam na elite do tênis feminino.

Parche tentou dar um segundo golpe em Seles, mas foi contido por torcedores e seguranças. A facada entre os ombros da tenista não atingiu nenhum órgão vital, mas resultou em problemas psicológicos que afastaram Seles das quadras por 28 meses.

Eu só não tinha vontade. (...) Existia um problema que exame algum podia diagnosticar, a escuridão tomou conta da minha cabeça. Não importava como eu analisava a situação, eu não conseguia encontrar um lado positivo. Monica Seles em sua biografia, "Getting a Grip".

Ao longo da carreira, Seles ganhou nove Grand Slams, mas oito deles foram conquistados antes do ataque. O título na Austrália, em 1996, foi o único após sua volta às quadras.

Seles ganhou pelo menos uma edição de três dos quatro maiores torneios do circuito. Foram quatro Opens da Austrália, três Roland Garros e dois US Open. Em Wimbledon, na Inglaterra, ela chegou à final em 1992 — perdendo, exatamente, para Graf.

O julgamento

O primeiro julgamento aconteceu cinco meses depois do crime. Apesar da confissão do acusado e das centenas de testemunhas, ele foi considerado culpado apenas de um crime semelhante a lesão corporal.