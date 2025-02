Cossenza: João Fonseca pode apresentar mais, mas derrota é compreensível

João Fonseca pode apresentar mais do que na derrota na primeira rodada do Rio Open, mas é compreensível que ele tenha sentido a pressão dias após vencer seu primeiro título profissional, analisou o colunista Alexandre Cossenza no UOL News Esporte desta quarta (19).

A gente espera do João sempre o melhor que ele é capaz de fazer. Só que com 18 anos ele não vai fazer esse melhor todo dia. Ficou um gostinho de quero mais, porque a gente sabe que o João pode apresentar mais do que apresentou ontem, mas [essa derrota] é perfeitamente normal dentro das circunstâncias.

Alexandre Cossenza

João Fonseca venceu o ATP de Buenos Aires no último domingo (16) e mostrou cansaço físico e mental em sua estreia no Rio Open, ontem (18), na quadra Guga Kuerten.