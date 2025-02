Rio Open projeta impacto de R$ 160 milhões e 'compete' com Rock in Rio

O Rio Open calcula receber cerca de 65 mil pessoas somando todos os dias. A competição vai de 15 a 23 de fevereiro no Jockey Club, na Zona Sul (RJ).

O que posso dizer é que acredito que a gente esteja no melhor momento da história do Rio Open. Estamos começando a planejar essa próxima década do evento. De fato, estamos iniciando um novo ciclo onde novas histórias vão ser contadas. Estamos podendo acompanhar de perto o João Fonseca, um atleta carioca que é o novo fenômeno do tênis nacional e internacional.

Marcia Casz, diretora-geral do Rio Open

'Rio Open compete com Rock in Rio'

Os ingressos foram esgotados em minutos. Segundo o governador do Rio, Cláudio Castro, as vendas já competem em velocidade com o tradicional festival de música Rock in Rio.

A gente espera que seja um evento de muito sucesso. Hoje o Rio Open faz essa disputa sadia com o próprio Rock in Rio sobre quem esgota os ingressos mais rápido. Só que um é um show de música mundial e o outro é um campeonato de tênis. Então demonstra o sucesso que é o Rio Open.

Cláudio Castro, governador do Rio

Cambistas cobram até R$ 3 mil em jogo de Fonseca