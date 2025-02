Calor no Rio Open atrasa jogos e faz tenistas treinarem sem camisa

O forte calor que atinge o Rio de Janeiro — passando dos 40°C em algumas regiões — também tem causado reflexos no Rio Open. Os jogos iniciais têm sido atrasados propositalmente em função da situação e tenistas têm treinado sem camisa.

O que aconteceu

As primeiras partidas do dia no Rio Open têm sido marcadas, inicialmente, para às 16h30. Porém, por causa do sol escaldante, a organização tem remarcado o início delas alguns minutos depois.

Durante os treinos, muitos tenistas têm feito as atividades sem camisa numa tentativa de amenizar o calor. Um deles foi o brasileiro Marcelo Demoliner, que é natural de Caxias do Sul (RS). A hidratação com água e repositores energéticos também tem sido feita de forma abundante e por orientação dos treinadores.