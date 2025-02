Atleta de 17 anos quebra o pescoço e morre ao fazer agachamento com 270 kg

Uma atleta de levantamento de peso chamada Yashitika Acharya, de apenas 17 anos, morreu na última terça-feira (18) durante uma tentativa de fazer um agachamento com mais de 270kg, em Bikaner, na Índia.

O que aconteceu

O incidente que vitimou Yashtika ocorreu durante treino em uma academia. A jovem atleta não aguentou o peso da barra durante o exercício, que acabou caindo sobre seu pescoço. O caso foi noticiado pela NDTV India, canal de notícias local.

No vídeo que circula nas redes sociais, a jovem aparentemente tentava executar uma série de agachamentos, um dos exercícios mais tradicionais da modalidade esportiva, com a barra atrás da nuca. O aparelho estava com uma carga equivalente a 600 libras (cerca de 272kg).