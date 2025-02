Algoz pede desculpas à torcida e exalta João Fonseca: 'Vai ser uma lenda'

Algoz de João Fonseca no Rio Open, o tenista francês Alexandre Muller —número 60 do mundo — se desculpou com os torcedores após eliminar o brasileiro em sua estreia. Muller destacou ainda que Fonseca será "uma lenda do tênis".

Me desculpem! [Risos] Peço desculpas ao torneio e aos brasileiros porque sei que Fonseca é uma superestrela agora. Mas eu queria ganhar essa noite e dei o meu melhor. Brasileiros, vocês ainda vão ter o Fonseca por muitos e muitos anos, então está tudo bem. Alexandre Muller, tenista francês