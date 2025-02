Transmissão ao vivo de Bayern x Celtic pela Champions: veja onde assistir

Na partida de ida, os alemães contaram com uma atuação decisiva de Harry Kane, autor do gol que garantiu o triunfo. O Bayern chega embalado, liderando o Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Do outro lado, o Celtic vive um grande momento no futebol escocês. A equipe lidera o campeonato nacional com 13 pontos de vantagem sobre o Rangers e vem de uma sequência impressionante: 14 gols marcados e nenhum sofrido nos últimos três jogos da liga.

Bayern de Munique x Celtic -- Champions League