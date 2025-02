Tocantinópolis x Atlético-MG: onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

Tocantinópolis e Atlético-MG duelam nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), no Ribeirão (TO), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O empate na 1ª fase da Copa do Brasil deste ano leva a decisão aos pênaltis — até 2024 a igualdade beneficiava os visitantes. O mando de campo é do Tocantinópolis (por ter pior classificação do que o adversário no ranking da CBF).