Wild perde jogo quente, vê espanhol se vingar e cai na estreia no Rio Open

A vitória teve sabor de vingança para Munar. No ano passado, ele foi derrotado por Wild nas oitavas de final do Rio Open por 2 sets a 1.

Thiago Wild não conseguiu repetir o desempenho de 2024. Na edição passada, ele chegou às quartas de final do Rio Open.

Jaume Munar vai enfrentar o vencedor de Jaime Faria (POR) x Tomás Barrios (CHL) na segunda rodada do Rio Open.

Como foi o jogo

Thiago Wild começou o primeiro set com tudo, mas Munar levou a melhor. O brasileiro abriu 2 a 0 logo de cara, porém o espanhol engrenou e venceu os quatro games seguintes. Em vantagem, ele fez o simples, venceu os games em que sacou e confirmou a vitória na parcial — Wild teve um break point no último game, mas errou, e o adversário não perdoou.

A partida ficou quente no segundo set. Jaume Munar abusou das largadinhas na quadra do brasileiro e irritou não só Thiago Wild, como também a torcida, que passou a pegar no seu pé. Wild passou a não cair mais nas variações do adversário e conseguiu pontos importantes, chamando os torcedores, que reagiram bem. Thiago quebrou o saque de Munar no sexto game e abriu 4 a 2. No mais, o dono da casa confirmou os seus saques seguintes e garantiu a melhor na parcial.