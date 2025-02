Técnico começou apenas com João Fonseca e hoje tem CT para 40 tenistas

As vidas de João Fonseca e Guilherme Teixeira se cruzaram pela primeira vez quando o jovem tenista tinha 12 anos e ainda treinava no Country Club, no bairro de Ipanema (RJ). A nítida evolução do menino não só abriu portas para iniciar sua trajetória nos torneios de base como também despertou no treinador a necessidade de se criar um projeto com mais espaço físico e mais voltado para o alto rendimento. E foi assim que nasceu a "Yes Tennis", em 2022.

A mudança na rotina de Fonseca foi brusca. Morador da Zona Sul (RJ) e ainda na escola, ele passou a treinar com Guilherme no Itanhangá Golf Club, na Zona Oeste (RJ), distante de sua casa e de seus amigos.

O local, como o próprio nome sugere, foi criado para a prática de golfe. Por lá — quando Fonseca chegou como primeiro aluno — haviam apenas três quadras de saibro, mas com pisos que alagavam com facilidade e com dificuldade de drenagem. Toda a estrutura para a parte física, fisiológica, de estudos e reuniões não existia.