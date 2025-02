Rival de Fonseca no Rio é 'tenista mais sexy' e tem página no OnlyFans

Página do OnlyFans do tenista Alexandre Muller Imagem: Reprodução/OnlyFans

"No começo, eu hesitei, claro. Afinal, é o OnlyFans! Eu tinha a mesma imagem de todos. Depois, bem, eu posto sobre tênis, preparo físico e não posto nada erótico", disse Muller, que acabou proibido pela ATP de usar a marca do OnlyFans na manga da camisa.

"As regras são: não pode ser patrocinado por apostas esportivas ou marcas de tabaco, mas há um asterisco que diz: a ATP se reserva o direito de remover... o que eles quiserem, na verdade! Eles me disseram para parar", contou ao jornal francês L'Équipe no ano passado. Muller, contudo, explica que usa o dinheiro do patrocínio para pagar sua equipe e segue atualizando a página na plataforma. Ele até já postou uma foto no Rio de Janeiro, em que destacou a umidade local.

No circuito, Muller alcançou seu melhor ranking este ano, quando foi #56, no mês passado. A ascensão veio após a conquista do ATP de Hong Kong, onde o francês surpreendeu e derrotou nomes como Arthur Fils (#20 do ranking naquela semana), Jaume Munar (#62) e Kei Nishikori (#106), sua vítima na decisão.

Entretanto, no saibro, piso utilizado no Rio Open, Muller não tem um bom resultado desde agosto do ano passado, quando venceu um Challenger (torneio de escalação inferior aos ATPs) em San Marino, na Itália. Desde então, fez apenas duas partidas na terra batida e perdeu ambas. No Challenger de Rosario, caiu diante de Felipe Meligeni. Depois, no ATP de Buenos Aires perdeu para Laslo Djere na fase inicial.

Contra Fonseca, o francês tentará evitar o terceiro revés seguido. Não será uma tarefa tão fácil assim...