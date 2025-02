Que horas começa o jogo de João Fonseca no Rio Open hoje (18)?

João Fonseca mede forças com o francês Alexander Müller nesta terça-feira (18) na sua estreia no Rio Open 2025.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo sportv3 (TV fechada). O Placar UOL acompanha em tempo real ponto a ponto.

O horário de início do jogo deve ser no final da noite. O brasileiro fará o último jogo do dia da Quadra Guga Kuerten. A penúltima partida da quadra não será disputada antes das 19h (de Brasília). Os horários dependem da duração dos jogos anteriores.