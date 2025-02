Maratona do Rio expande divisas e cria circuito com percursos gamificados

A Maratona do Rio criou, em parceria com a adidas (marca oficial do evento), um circuito que pretende conectar o Brasil por meio da corrida de rua. A iniciativa passará por diferentes cidades e terá percursos gamificados.

O "Circuito MDR" vai levar a experiência dos corredores na tradicional prova do Rio para cinco cidades do país. As regiões sudeste e nordeste já estão confirmadas, mas os nomes dos municípios ainda serão divulgados pelos organizadores.

A iniciativa da prova e da marca será realizada entre 2025 e 2026 e vai conectar o Brasil com direito a percursos gamificados. O formato é inédito no mundo das corridas de rua.