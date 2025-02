LBF 2025 tem recorde de times e homenagem a atleta que morreu de cancer

"Estamos muito felizes com a realização de um evento dessa proporção. Reunir todos os entes do basquete feminino nesse grande pontapé para o início do campeonato com um nível de qualidade e profissionalismo só nos deixa ainda mais ansiosos pela temporada que está para começar. Estamos comemorando os 15 anos e sabemos que essa tem tudo para ser uma grande temporada", disse Valter Ferreira durante o evento de abertura realizado na Arena Centauro, no Parque do Ibirapuera.

Outra grande novidade é a bola oficial da competição, que será fornecida pela Molten, marca utilizada pela Fiba (Federação Internacional de Basquete).

O UOL irá transmitir os jogos da LBF no UOL Play duas vezes por semana.

Lançamento da Liga de Basquete Feminino 2025 Imagem: Divulgação/LBF

Confira os jogos da rodada de abertura:

Corinthians x São José, dia 8 de março, às 11h