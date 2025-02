João Fonseca lamenta queda precoce no Rio Open: 'Não foi como eu esperava'

João Fonseca lamentou a eliminação precoce para o francês Alexandre Müller, nesta terça-feira (18), na primeira rodada do Rio Open, por 2 sets a 0 (6-4 e 7-6).

Não foi como eu esperava. É agradecer essa torcida maravilhosa. É uma honra poder jogar aqui. Eu só tenho a agradecer ao Rio Open por ter me proporcionado esses momentos maravilhosos, mas não foi dessa vez. Vou me preparar para que no próximo ano eu venha melhor. Mas agora é seguir, o ano não para. É seguir trabalhando com cabeça erguida. João Fonseca

Fonseca cai na estreia

A joia brasileira foi superada por um 'gelado' Alexander Müller. O francês foi avassalador no primeiro set, quase conseguiu um "pneu" e não se importou com o clima adverso criado pela torcida brasileira.