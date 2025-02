Fonseca frustra, perde para 'gelado' francês e cai na estreia no Rio Open

A joia brasileira não conseguiu repetir o bom desempenho do ano passado. João Fonseca chegou até às quartas de final da edição de 2024 do Rio Open, quando foi eliminado por Mariano Navone, da Argentina.

Müller vai encarar Martín Etcheverry nas oitavas de final. O argentino foi eliminado por João Fonseca na primeira rodada do ATP 250 de Buenos Aires na última semana.

Como foi o jogo

Alexandre Müller foi arrasador no primeiro set. O francês começou o jogo agressivo no saque e abriu 5 a 0, com duas quebras sobre João Fonseca. Nem mesmo a potente mão direita do brasileiro amedrontou o rival, que encontrou nas devoluções no fundo da quadra a solução para responder. João tentou reagir no final do set, mas não conseguiu salvar o estrago.

O segundo set foi mais equilibrado e de trocação. Os dois tenistas foram bem quando tiveram o saque. João conseguiu pontos que empolgaram a torcida presente na quadra Guga Küerten, e Müller se manteve "gelado" diante do clima adverso. A decisão da parcial foi para o tie-break. Müller começou bem, João chegou a igualar, mas o francês desgarrou após erro do brasileiro na rede e conseguiu a vitória.