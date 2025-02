Fonseca vê mudança de trato dos adversários: 'Passaram a me respeitar mais'

Estou ótimo fisicamente. Foi uma semana cansativa. Estou bem preparado e me sentindo super bem. A lesão que tive na semifinal e final já está zerada. Estou preparado para o jogo de amanhã. Vai ser cansativo, mas vamos para cima João Fonseca

O que mais ele falou?

Título do ATP de Buenos Aires: "O meu primeiro título foi muito especial. Acho que muita coisa mudou. Acredito que vai ser um passo bem grande na minha carreira. Que eu possa cada vez mais conseguir jogar torneios maiores. Bom, o primeiro título foi na Argentina, obviamente gostaria de conseguir no Rio, mas do mesmo jeito foi especial".

Ficha da idolatria caiu no Rio: "Bom, muita coisa mudou. Eu diria que na minha carreira as coisas acontecem muito rápido. Fui do juvenil ao profissional, jogando cada vez torneios maiores, ganhando convites e fui crescendo. Acho que o João de um ano atrás nunca acreditaria que eu poderia chegar tão longe, tão cedo. Obviamente acreditaria que eu poderia chegar onde estou e talvez até mais, mas não tão cedo. Feliz com a trajetória até aqui. Eu não sabia o quão tinha viralizado depois do Austrália Open. Eu tinha ficado poucas semanas no Rio. Então eu não sabia o quão tinha de visibilidade, o quão tinha chegado. Eu estou um pouco fora das redes sociais também. Acho que essa semana aqui (no Rio) consegui realmente ver o quanto tudo mudou. Me sinto muito feliz, estou orgulhoso de mim mesmo, mas ao mesmo tempo, sempre querendo mais. Vejo crianças torcendo por mim, me vendo como exemplo, como inspiração. Isso te dá forças para seguir trabalhando cada vez mais".

Fama traz pressão?: "Eu acho que é uma pressão boa, né? É um sonho jogar tênis, é simplesmente uma honra representar o Brasil. Estar fazendo esse papel de inspirar crianças é muito legal e estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Isso me dá combustível para seguir lutando, trabalhando talvez mais duro, obter títulos. Acho que as coisas vão acontecer naturalmente junto com um trabalho duro".