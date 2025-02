Fonseca começa mal, não se ergue a tempo e cai na estreia no Rio Open

Uma sequência pesadas de partidas duras em Buenos Aires, pouco tempo de descanso e adaptação às condições do Rio de Janeiro, e as consequências de tudo isso ficaram nítidas em uma atuação inconsistente de João Fonseca em sua estreia no Rio Open deste ano. Depois de um primeiro set ruim e uma segunda parcial mais na raça do que no talento, o carioca de 18 anos, atual número 68 do mundo, acabou eliminado em casa. Seu algoz foi o competente francês Alexandre Muller, #60 do mundo, que se aproveitou do nível abaixo do esperado do tenista da casa, fez 6/1 e 7/6(4) e avançou à segunda rodada.

Como alcançou as quartas de final do Rio Open em 2024 e não conseguiu repetir a campanha este ano, Fonseca vai perder pontos e posições no ranking. Na próxima semana, ele aparecerá, na melhor das hipóteses, em 76º lugar - podendo perder ainda mais postos, o que vai depender dos resultados de outros tenistas naquela faixa de ranking.

Como aconteceu

Os primeiros minutos foram animadores, com Fonseca buscando o ataque e forçando erros de Muller. Logo, o brasileiro teve uma chance de quebra, mas o francês se salvou. Depois disso, os erros não forçados do brasileiro começaram a aparecer com mais frequência, e o europeu aproveitou, quebrando João no segundo game. Com 10 minutos de jogo, Muller já liderava por 3/0. Com 17, o placar era de 5/0 para o francês, que seguia contando com erros - vários deles, de devolução - de Fonseca. O brasileiro ainda esboçou uma reação no sétimo game, conquistando outro break point, mas desperdiçou a chance com uma direita na rede. Depois pontos depois, com um bom saque, Muller fechou o set: 6/1 em 27 minutos.