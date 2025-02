Cambistas cobram R$ 3 mil por ingresso para jogo de Fonseca: 'É o moleque'

"Mas eu comprei ano passado por R$ 500, R$ 700. Por que subiu tanto?." A pergunta testava o cambista sobre procura e demanda no Rio Open.

"Chefe, é o moleque. Este ano está estourado, entendeu? Não tem ingresso. Muito pedido mesmo. Muito pedido. Aí os ingressos sobem muito, entendeu? Mas pode se pagar em dinheiro, pode ser pix, pode ser no cartão de crédito de aproximação, pode parcelar com uma taxinha também. Fica à vontade", explica, fazendo referência a João Fonseca, "o moleque" que todos querem ver no evento.

Cambistas do lado de fora das estruturas do Rio Open Imagem: Bruno Braz/UOL

Inflação em meia hora

Meia hora depois, outro repórter chega ao Jockey. A cena se repete do lado de fora do clube, mas com outro jovem: "Ingresso?". "Já tenho, já, mas um camarada meu quer saber quanto é que tá", responde o jornalista, explicando que queria a sessão noturna desta terça-feira.

"Noturno? Noturno, tá três pilas, mano", diz o cambista, que ouve uma negativa do repórter, que reclama do preço. Aqui, o bilhete chega a 12 vezes o valor das entradas vendidas pela bilheteria oficial do Rio Open. "Quer falar um número aí?", insiste o jovem. "Não, ele não vai querer, não. Ele achava que era mais barato", rebate o jornalista, citando novamente o amigo interessado no ingresso.