ATP 250 e 500, Masters 1000 e Grand Slam: entenda cada torneio de tênis

João Fonseca venceu o argentino Francisco Cerúndolo neste domingo (16) e conquistou o título do ATP 250 de Buenos Aires. Foi o primeiro troféu do brasileiro de 18 anos no circuito profissional de tênis organizado pela ATP (Associação de Tenistas Profissionais).

Os torneios da ATP são divididos em Grand Slams, Masters 1000, ATP Finals, ATP 500, ATP 250, ATP Challenger Tour e Future. A diferença entre eles é a pontuação (e valor de premiação) que o tenista recebe de acordo com o seu desempenho na competição.

Grand Slam

Os Grand Slams são os torneios mais importantes do calendário do tênis e os que mais oferecem pontos aos jogadores. São quatro eventos disputados por ano: Australian Open (ou Aberto da Austrália), Roland Garros, Wimbledon e US Open (ou Aberto dos Estados Unidos).