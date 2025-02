Adversário de João Fonseca queria jogar futebol e estava 'na seca' até 2025

Alexandre Muller jogou com patrocínio da OnlyFans em 2024 Imagem: Reprodução/Instagram/alex2mumu

O rival de Fonseca queria ser jogador de futebol antes de ter optado pelo tênis. Muller, inclusive, diz que era melhor com a bola no pé do que com a raquete na mão, de acordo com o site da ATP. Atualmente, gosta de jogar golfe como hobby.

Alexandre Muller comemora com torcida após vencer o ATP Hong Kong Imagem: Divulgação/ATP

O francês é torcedor do Olympique de Marselha e tem Cristiano Ronaldo como ídolo. Já a sua referência no tênis é Roger Federer.

Muller também disputou o ATP de Buenos Aires, mas foi eliminado na primeira rodada por Laslo Djere, vítima de João Fonseca na semifinal. O sérvio bateu o francês por 2 sets a 0, com duplo 6-3. Antes, o atual nº 60 foi superado por Felipe Meligeni Alves na estreia do Challenger de Rosario e caiu para o português Nuno Borges no Australian Open.

A maior vitória da carreira do francês foi diante de Andrey Rublev, que também foi derrotado por Fonseca. Muller desbancou o russo, que era o 6º do ranking, no Masters 1000 de Roma, em maio do ano passado.