Zverev prevê aumento de popularidade do tênis no Brasil com João Fonseca

Principal atração internacional do Rio Open 2025, o tenista alemão Alexander Zverev acredita que o sucesso de João Fonseca irá aumentar a popularidade do tênis no Brasil após o hiato no país pós-Guga Kuerten.

O que aconteceu

Zverev foi recebido pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na manhã desta segunda-feira (17). Na ocasião, o atual número 2 do ranking mundial também destacou a paixão do povo brasileiro por esportes em geral.