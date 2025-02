Título inédito pode 'atrapalhar' Fonseca em volta a torneio que o projetou

O título conquistado por João Fonseca no ATP 250 de Buenos Aires, no último domingo (16), foi o primeiro expressivo da joia brasileira, mas pode "atrapalhá-lo" no retorno à competição que o projetou.

De volta para casa

João Fonseca vai disputar o Rio Open. A estreia na competição ocorre na próxima terça-feira (18), contra o francês Alexander Müller.

João, que nasceu no Rio, terá pouco tempo de descanso e chega mais desgastado. Ele, inclusive, precisou de atendimento médico durante a semifinal de Buenos Aires, contra Laslo Djere, por dores na região lombar e no abdômen.