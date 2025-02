Rebeca vê João Fonseca como exemplo: 'Me sinto representada por ele'

Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade falou que se sente "representada" por outro talento do esporte nacional: João Fonseca, tenista de apenas 18 anos que foi campeão do ATP de Buenos Aires no último fim de semana. A ginasta marcou presença no Rio Open e entrará com o troféu do torneio na cerimônia de abertura, que ocorre nesta segunda (17).

É sempre bom a gente ter referência para as próximas gerações que estão vindo. Para mim, a Daiane (dos Santos) foi muito importante. Hoje, poder ser a Daiane da minha geração é algo muito grandioso. O que o João está fazendo está sendo incrível. Me sinto representada por ele Rebeca Andrade

O que mais ela falou?

Ginasta e tenista? "Gosto muito de tênis. Poder celebrar esse momento estar aqui, é importante para mim. Comecei agora que estou tendo mais tempo, é difícil. É um esporte que eu já curti bastante. Fiz pouquíssimas aulas, foram só quatro, mas pretendo começar com um professor para melhorar."