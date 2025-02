Novo nº 1 do Brasil, Fonseca salta 31 posições e é o mais jovem do top 100

O título do ATP 250 de Buenos Aires impulsionou João Fonseca no ranking mundial e, mais uma vez, o carioca de 18 anos atinge a melhor marca da carreira. O novo número 1 do Brasil, saltou 31 posições e agora é o 68º do ranking mundial.

Fonseca é também o jogador mais jovem no top 100 do ranking mundial e o único nascido em 2006. Os outros dois mais jovens são o tcheco Jakub Mensik, 45º do mundo, e o norte-americano Learner Tien, 80º colocado, ambos de 19 anos.

