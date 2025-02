Nº 2 do mundo freia 'oba-oba' após título de Fonseca: 'Precisamos acalmar'

Número 2 do mundo, o tenista alemão Alexander Zverev fez elogios a João Fonseca, mas pediu calma com a euforia criada em torno do brasileiro.

O que aconteceu

O carioca de 18 anos venceu o ATP de Buenos Aires no último domingo (16) e subiu para o 68º lugar do ranking mundial.

Em entrevista ao jornal O Globo, Zverev reconheceu o potencial de João Fonseca, mas disse que é preciso ter calma e que ele não vai virar número 1 do mundo de uma hora para outra.