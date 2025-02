João Fonseca 'ignora' ranking e mira aperfeiçoamento em todos os pisos

No final de janeiro João Fonseca atingiu um feito histórico: tornou-se o brasileiro mais jovem da história a figurar no top 100 do ranking da ATP. Agora em fevereiro, João é o tenista brasileiro mais jovem a conquistar um título de ATP. No domingo (16), ele venceu o argentino Francisco Cerundolo por 2 a 0 (6/4 e 7/6).

O recorde encheu seu staff de orgulho, mas somar pontos a qualquer custo na corrida entre os tenistas não é o foco principal planejado para o carioca no momento.

Fonseca tem preferência pelo saibro e é neste tipo de piso que suas virtudes são potencializadas, o que o coloca em uma situação mais confortável e, consequentemente, com mais chances de vitórias. Porém, seus mentores ignoraram as sugestões dos fãs para que ele seguisse somente em competições na quadra alaranjada e traçaram o calendário do jovem com torneios na dura e na grama para que ele se aperfeiçoe em todos os ambientes.