Governador do RJ joga tênis com Zverev e promete resposta dura à violência

A gente espera que seja um evento de muito sucesso. Hoje o Rio Open faz essa disputa sadia com o próprio Rock in Rio, com quem esgota os ingressos mais rápido. Só que um é um show de música mundial e o outro é um campeonato de tênis. Então demonstra o sucesso que é o Rio Open. Eu não tenho dúvida de que cada dia o Rio está mais preparado para sediar grandes eventos

Cláudio Castro

O que mais Cláudio Castro falou?

Investimentos nas polícias: "Estamos comprando o primeiro Black Hawk (helicóptero militar) de uma força estadual do Brasil. Apreendemos ano passado 732 fuzis. A Bahia, que segundo o relatório da Segurança Pública, é o estado mais violento do Brasil, apreendeu 78. Só em janeiro o Rio apreendeu 84.Essas armas não são fabricadas aqui. O Brasil, ano passado, trouxe os 20 maiores líderes mundiais aqui (G-20), trouxe os países todos que fabricam arma aqui e, curiosamente, não citou o assunto de armas. Quando a gente fala que alguns trabalham e outros contam história, é por isso. O Governo do Estado investe mais de R$ 1 bi por ano na segurança pública. Nós já chamamos mais de cinco mil policiais e vamos chamar mais cinco mil até a minha saída. Passamos de 20 bases de Segurança Presente para 50. Compramos 500 viaturas semi-blindadas todo ano. Todos os nossos coletes e armamentos são 100% dentro da validade. Agora estão chegando os capacetes balísticos para cuidar mais ainda do nosso policial. Só que é o seguinte: nós estamos sozinhos nessa guerra. Os estados estão sozinhos nessa guerra".

Não foi convidado para o Brics: "Não, o Governo Federal politiza esse tipo de evento. Já não convidaram a gente para o G20. Só convidam os aliados. Só convidam os prefeitos que são aliados. Eu não sei que relação é essa institucional. Eles são desrespeitosos e mal educados. A turma do Governo Federal é desrespeitosa e mal educada, porque não sabe que você pode ser adversário político. Mas, por exemplo, no G20, o estado do Rio botou mais de R$ 30 milhões em eventos fora toda a questão da segurança pública e sequer foi convidado porque o ministro das Relações Exteriores não aceita ser criticado. Então, quando a gente critica, eles retaliam não convidando para os eventos. Por isso que, mais uma vez, ele só foi na Prefeitura e a gente vai estar sempre aqui para ajudar. Eu espero que o próprio presidente olhe isso, porque ao fim das contas é o governo dele, é o nome dele. Ele que fala tanto em democracia, isso é um acinte à democracia. Você não convidar um chefe de um estado simplesmente porque na eleição ele não caminhou com você".