Fonseca se surpreende com apoio de Vini, Neymar e R9: 'Pessoas intocáveis'

Ficha da idolatria caiu no Rio: "Bom, muita coisa mudou. Eu diria que na minha carreira as coisas acontecem muito rápido. Fui do juvenil ao profissional, jogando cada vez torneios maiores, ganhando convites e fui crescendo. Acho que o João de um ano atrás nunca acreditaria que eu poderia chegar tão longe, tão cedo. Obviamente acreditaria que eu poderia chegar onde estou e talvez até mais, mas não tão cedo. Feliz com a trajetória até aqui. Eu não sabia o quão tinha viralizado depois do Austrália Open. Eu tinha ficado poucas semanas no Rio. Então eu não sabia o quão tinha de visibilidade, o quão tinha chegado. Eu estou um pouco fora das redes sociais também. Acho que essa semana aqui (no Rio) consegui realmente ver o quanto tudo mudou. Me sinto muito feliz, estou orgulhoso de mim mesmo, mas ao mesmo tempo, sempre querendo mais. Vejo crianças torcendo por mim, me vendo como exemplo, como inspiração. Isso te dá forças para seguir trabalhando cada vez mais".

Fama traz pressão?: "Eu acho que é uma pressão boa, né? É um sonho jogar tênis, é simplesmente uma honra representar o Brasil. Estar fazendo esse papel de inspirar crianças é muito legal e estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Isso me dá combustível para seguir lutando, trabalhando talvez mais duro, obter títulos. Acho que as coisas vão acontecer naturalmente junto com um trabalho duro".

Estreia contra Muller no Rio Open: "Um jogador que eu, particularmente, não conheço muito bem, nunca vi jogar, mas provavelmente vou ver tudo com meu treinador, com a minha equipe, ver as estatísticas, o que fazer, o plano de jogo. Mas, obviamente, tem muita expectativa para o jogo, logo depois do título, logo depois da Austrália, depois de um ano que muita coisa mudou, saindo de 700 no ano passado no ranking para agora 68º. Vai ser muito diferente, mas ao mesmo tempo é um salto importante para mim no nível de maturidade. Agora é focar no presente, no que pode acontecer aqui no Rio. Que eu consiga estar super bem, me adaptar à quadra. É descansar e me preparar para amanhã".