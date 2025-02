Estreia de Fonseca no Rio Open: quando será, quem é o rival e onde assistir

O fenômeno João Fonseca emenda o título no ATP de Buenos Aires com seu retorno ao Rio Open, agora como uma das estrelas do torneio em sua casa. Confira abaixo tudo o que você precisa saber sobre a primeira partida dele no torneio.

O carioca de 18 anos estreia nesta terça (18), no segundo dia da primeira rodada. A fase principal começa nesta segunda (17), mas a partida de João não está na programação.

O horário ainda não foi divulgado, mas será depois das 16h30 (de Brasília). O primeiro compromisso desta tarde está marcado para ter início nesse horário. Se João não abrir a quadra na terça, ele pode jogar por volta das 18h, 19h ou após as 20h, a depender da programação e da duração das partidas anteriores.