Brasileiros expõem caso de injúria racial em final de Fonseca na Argentina

Eu, e meu irmão Beuno, decidimos vir a Buenos Aires, especialmente para assistir o ATP 250 que aqui aconteceu! Minha 3 vez em Buenos Aires, a 1 vez dele.

Para nossa graça surpresa, depois de ter ido na quarta e quinta ao evento, o nosso querido João Fonseca, nos brinda com a presença na final, óbvio, com amantes e praticantes do esporte que somos, compramos ingressos para a final, para torcer pelo brasileiro!

Centenas de brasileiros no evento, e certamente, milhares de argentinos!

Final do segundo set, jogo apertado, brasileiros e argentinos torcendo e vibrando por seus jogadores! De repente, meu irmão e eu, somos surpreendidos com um grito do argentino destacado na foto, que soltou a frase: "Prietos de mierda"…. Não precisamos de muito esforço pra acatar isso como uma injúria racial!

Neste momento, peço a organização do torneio que tome providências contra o agressor, que ficaram totalmente passivos, normalizando a situação, reitero diversas vezes pedido, não atendido, dentro de 3 ou 4 minutos, após novo ponto de Fonseca, um segundo argentino, vira para mim, e me chama de "mono" (macaco), me exalto mais uma vez, pedindo providências, questionando ao chefe da segurança, cercado pra uma 6 ou 7 seguranças a esta altura, que tomasse providências, que não era possível, que no país dele, fosse admitido este tipo de crime de forma passível!

Questionei-os, se o jogo era mais importante do que o crime ali ocorrido, mais uma vez nada feito!

Após conversas entre a segurança da organização do evento e os dois criminosos, nada foi feito, foram embora tranquilamente, a mim, foi orientado, que se eu estivesse incomodado, poderia ir q posto de polícia! Algo que preferi não fazer!