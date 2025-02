Italo Fereira domina e vai à 1ª final da piscina de ondas de Abu Dhabi

Italo Ferreira brilhou novamente e é finalista na primeira edição da etapa da WSL na piscina de ondas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O que aconteceu

O brasileiro campeão olímpico foi avassalador, não deu chances para Jack Robinson e avançou na semifinal com somatório de 17,37, o maior de todo o evento. Ele passaria de fase somente com suas primeiras tentativas, mas ainda aumentou as notas na sequência, registrando suas melhores direita e esquerda na etapa. O australiano não foi páreo, com 15,03 no combinado.

Seu adversário na final será o indonésio Rio Waida, que derrubou o australiano Ethan Ewing na primeira bateria. Waida se classificou com somatório de 15,93, diante de 15,70 do oponente. O rival do brasileiro ainda não venceu nenhuma etapa e vai para a sua segunda final do circuito.