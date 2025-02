Italo 'voa' e vai à semi na piscina de ondas em Abu Dhabi; Dora e Pupo caem

O paulista Miguel Pupo também se despediu nas quartas. Ele não foi páreo para o australiano Ethan Ewing, que dominou a primeira bateria do dia e avançou com 14,50, com vantagem de 2,3 na nota combinada para o adversário.

As semifinais e a final serão disputadas ainda neste domingo (16). Neste momento, as surfistas estão na água para as baterias das semis femininas. O Brasil não tem mais competidoras disputando o título da etapa.