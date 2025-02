Medalha de Caio Bonfim rompe barreira do preconceito contra marcha atlética

Logo após a conquista da prata em Paris, Caio desabafou sobre os olhares tortos que a marcha atlética despertava nas pessoas. Era comum ouvir xingamentos durante os treinos pelas ruas. Hoje, o atleta celebra o aumento no número de jovens interessados na modalidade que representa sua família.

"Tanto nos Jogos da Juventude, como nos Jogos Universitários e Escolares, nós tivemos um número legal de praticantes. Soube até que em uma das competições precisou fazer mais de uma bateria. Então a gente viu que essa medalha gerou algum incentivo. Deu coragem para que esses meninos pudessem se inscrever e estar nessa prova, além de encorajar os treinadores a trabalhar com isso também", destacou.

Caio quer mudar o cenário

A medalha, segundo Caio, não deve ser uma conquista única e exclusiva dele, mas sim para o esporte. Além do aumento no número de praticantes da marcha atlética no país, o marchador trabalha para que, no futuro, existam projetos de incentivo financeiro pela evolução da modalidade e outros esportes.

"Queremos conversar com deputados, com o Comitê Olímpico do Brasil, o Ministério do Esporte, para que possamos sistematizar projetos de incentivo e gerar mudanças positivas. São os trabalhos que a gente tem feito para que daqui 10 anos lembrem que algo mudou lá no dia que o Caio foi medalhista", projetou o atleta.

"Em Brasília, a gente tem muitas consequências positivas da medalha do Joaquim Cruz na década de 80. A bolsa atleta olímpico do Distrito Federal é a mais alta e foi idealizada quando o Joaquim Cruz ganhou medalha. Ele foi lutando por isso. Então são reflexos de uma atitude que ele tomou lá atrás. Ele foi ouvido por causa da medalha de ouro e conseguiram montar um esquema que eu, Caio, estou me beneficiando hoje", acrescentou.