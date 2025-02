Fonseca bate Cerundolo e é o brasileiro mais jovem a ganhar título de ATP

O título em Buenos Aires é o primeiro de João Fonseca nos principais torneios da ATP. Ele havia conquistado o ATP Next Gen Finals, no ano passado, torneio que reuniu os oito melhores tenistas abaixo dos 20 anos em 2024.

A vitória na final garantiu uma premiação de 100 mil dólares (R$ 572,7 mil) a João Fonseca.

João garantiu um salto no ranking. Com o desempenho em Buenos Aires, o brasileiro ultrapassou Thiago Wild e se tornou o brasileiro melhor colocado. Ele é o 68° colocado.

O brasileiro volta às quadras na próxima terça-feira (18). Ele enfrentará o francês Alexandre Müller na primeira fase do Rio Open.

Como foi o jogo

O primeiro set foi de paciência: melhor para João Fonseca. O brasileiro começou a partida quebrando o saque de Cerundolo, mas viu o argentino responder também com uma quebra em seguida. Os games seguintes foram de pontos longos. Tudo mudou quando a joia brasileira quebrou serviço do rival e abriu 5 a 3. Cerundolo chegou a encurtar, mas o brasileiro confirmou seu saque no final e conquistou o set.