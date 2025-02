João Fonseca agradece torcida brasileira: 'Me senti em casa na Argentina'

É realmente inacreditável, é apenas maravilhoso. Toda essa torcida é incrível, de todas as partes do Brasil. Quero agradecer a todos, inclusive minha família e amigos João Fonseca, campeão do ATP Buenos Aires

O brasileiro disse que se sentiu em casa na capital argentina, graças aos fãs brasileiros presentes.

Eu me senti em casa aqui na Argentina. Olha isso, né... me senti em casa na Argentina João Fonseca

O brasileiro disse também que quer ser o número 1 do mundo, mas que o mais importante é seguir seu sonho de continuar jogando tênis.

Claro que quero ser campeão e número 1 do mundo, mas meu sonho é jogar tênis João Fonseca

Após a final, João discursou e também elogiou o adversário. "Cerundolo é um cara muito bacana. Sempre me cumprimentava quando nos encontramos, ele é muito respeitoso", disse o brasileiro.