Cruzeiro x América-MG: horário e onde assistir ao jogo pelo Mineiro

Cruzeiro e América-MG entram em campo neste domingo (16), às 16h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro foi o líder do Grupo C, com 11 pontos. Do outro lado, o América-MG liderou o Grupo B com 13 pontos.