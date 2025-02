Com 3 brigas em 9 segundos, EUA batem Canadá no hóquei no gelo após 15 anos

Importante ressaltar que brigas são permitidas no esporte, dentro de algumas regras: os embates são 1x1 e terminam quando um dos atletas cai no chão. E, claro, não é permitido usar o taco.

O clima de rivalidade estava presente. Os canadenses vaiaram o hino americano antes de o jogo começar.

As recentes declarações do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando que "adoraria ver o Canadá ser o 51º Estado americano" e suas ameaças de sanções tributárias ao país, contribuíram para o ambiente da partida.

A partida aconteceu no Bell Centre, em Montréal, no Canadá, e contou com a presença do primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.

Na quadra, o jogo foi bem disputado e os Estados Unidos venceram de virada. Os principais jogadores da NHL não se enfrentavam por seleções há dez anos.

O tabu vivido pela equipe americana contra os canadenses era de quinze anos. A última vitória havia sido em fevereiro de 2010.