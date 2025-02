Aos 18 anos, Fonseca é décimo campeão mais jovem da Era ATP

Ao conquistar o título do ATP 250 de Buenos Aires, o brasileiro João Fonseca, com 18 anos, cinco meses e 26 dias de vida, fincou seu nome entre os mais precoces do circuito mundial. O carioca é o décimo mais jovem a levantar um troféu deste nível desde 1990, quando esse tipo de estatística passou a ser registrado.

O recorde pertence ao australiano Lleyton Hewitt, campeão do ATP de Adelaide de 1998. Na época, o adolescente tinha 16 anos. Veja abaixo a lista dos dez mais jovens campeões da Era ATP (a partir de 1990).

1. Lleyton Hewitt (16 anos, 10 meses e 18 dias) Adelaide/1998

2. Andrei Medvedev (17 anos, 9 meses e 21 dias) Gênova/1992

3. Andrei Medvedev (17 anos, 10 meses e 19 dias) Stuttgart/1992

4. Andrei Medvedev (18 anos e 20 dias) Bordeaux/1992

5. Kei Nishikori (18 anos, 1 mês e 19 dias) Delray Beach/2008

6. Rafael Nadal (18 anos, 2 meses e 12 dias) Sopot/2004 (6648 dias)

6. Lleyton Hewitt (18 anos, 2 meses e 15 dias) Delray Beach/1999 (6648 dias)

8. Carlos Alcaraz (18 anos, 2 meses e 20 dias) Umag/2021

9. Michael Chang (18 anos, 5 meses e 7 dias) Toronto/1990

10. João Fonseca (18 anos, 5 meses e 26 dias) Buenos Aires/2025