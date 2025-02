Lenda do tênis se empolga com Fonseca: 'ansioso para o 1º jogo com Alcaraz'

João se tornou o mais jovem finalista no saibro desde Alcaraz, em 2021. Há quase quatro anos, o tenista espanhol foi à final — e veio a se sagrar campeão — em Umag (Croácia), quando tinha 18 anos e apenas dois meses de vida. O brasileiro, com 18 anos e cinco meses atualmente, só fica atrás de Alcaraz desde então.

Não é a primeira marca de Alcaraz que Fonseca atinge. O novo fenômeno do tênis virou o caçula a entrar no top 100 do ranking mundial desde o espanhol.

O brasileiro, inclusive, superou o atual top 3 do mundo em uma estatística em Buenos Aires. João virou o segundo finalista mais jovem da história do Aberto da Argentina, passando Alcaraz, que foi à decisão do torneio quando tinha 19 anos e nove meses, em 2023. O recorde é do argentino José Acasuso, que se classificou para a final quando tinha um mês a menos que a atual idade de Fonseca.

Fonseca entra em quadra para buscar seu primeiro título de ATP a partir das 16h (de Brasília) deste domingo (16). O adversário da final é Francisco Cerundolo, o número 1 da Argentina.